Тихоокеанский флот начал учения с участием около 40 кораблей и судов

Задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", морская авиация.

Тихоокеанский флот России начал развертывание сил в рамках плановых двусторонних военных учений, развертываемых в акватории Дальнего Востока. В мероприятиях военнослужащие задействуют десятки кораблей, судов, самолетов и вертолетов морской авиации. Командование маневрами на себя взял адмирал Виктор Лиина.

Приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках планового двустороннего учения, которое проводится в период с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. пресс-служба ТОФ РФ

В профильном министерстве уточнили, что в 2024 году такие учения впервые стали двусторонними. Они пройдут между Приморской флотилией разнородных сил, а также объединенным командованием войск и сил на северо-востоке страны. Морские специалисты будут тренироваться в отражении нападения беспилотников условного противника, его безэкипажных катеров. Затем военнослужащие произведут комплекс практических учебно-боевых упражнений, отработают противолодочные действия, организуют оборону отрядов кораблей, совершат совместные ракетные удары по корабельным группировкам. К тренировкам привлечены порядка 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов. В частности, нп учениях замечены экипажи Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, противолодочные самолеты Ил-38, Ту-142мз и Ил-38Н.Дополнительно задействованы боевые расчеты отечественных береговых комплексов "Бастион" и "Бал".

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ка-52М.

Фото и видео: Минобороны России