Данные на сайте федерального штаба по коронавирусу разошлись с реальностью

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом утверждает, что сейчас в Петербурге COVID-19 болеют 711 человек. При этом только за сутки зарегистрировали 1951 случай заболевания.
На то, что цифра в графе "Активные больные" с каждым днем становится меньше, Piter.TV обратил внимание в конце июня. При этом по факту ситуация значительно не улучшалась, так как количество случаев в сутки только растет.
29 июня, согласно информации на сайте "стопкоронавирус.рф", активных больных было 7935. В Москве — в 22 раза больше.
2 июля активных больных стало уже 5662.
К 9 июля цифра опустилась до 711. Судя по этим данным, ситуация с коронавирусом в Петербурге лучше, чем в большинстве регионов РФ, например, в Калмыкии, где за последние сутки выявили 95 заболевших. При этом в Северной столице свободны 10% "коронавирусных" коек при общем количестве в более 10 тыс. мест.
Фото: Piter.TV
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