Данные на сайте федерального штаба по коронавирусу разошлись с реальностью

Судя по информации на сайте стопкоронавирус.рф, ситуация с COVID-19 в Петербурге с каждым днем только улучшается.

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом утверждает, что сейчас в Петербурге COVID-19 болеют 711 человек. При этом только за сутки зарегистрировали 1951 случай заболевания.

На то, что цифра в графе "Активные больные" с каждым днем становится меньше, Piter.TV обратил внимание в конце июня. При этом по факту ситуация значительно не улучшалась, так как количество случаев в сутки только растет.

29 июня, согласно информации на сайте "стопкоронавирус.рф", активных больных было 7935. В Москве — в 22 раза больше.

2 июля активных больных стало уже 5662.

К 9 июля цифра опустилась до 711. Судя по этим данным, ситуация с коронавирусом в Петербурге лучше, чем в большинстве регионов РФ, например, в Калмыкии, где за последние сутки выявили 95 заболевших. При этом в Северной столице свободны 10% "коронавирусных" коек при общем количестве в более 10 тыс. мест.

Фото: Piter.TV