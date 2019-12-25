Лисовец: пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге пройден

На данный момент в городе свободно 10% коечного фонда.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Северной столице пройден, передает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам главы комздрава, в настоящий момент в больницы попадают до 800 пациентов с день, на пике заболеваемости число превышало 1000. Лисовец отметил, что петербуржцы стали чаще выписываться из больниц, а не поступать в них.

Напомним, что от коронавируса вакцинировались более 1 миллиона петербуржцев. Однако, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, эпидемия продолжается. Только за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 37 тысяч человек. Операторы обработали 22471 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Фото: Piter.tv