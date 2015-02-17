Петербуржцев ожидают осадки на следующей неделе

Осадков завтра, 17 июня, не будет, а температура воздуха ожидается выше, чем сегодня.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о дождях на следующей неделе. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале 16 июня.

Также синоптик отметил, что к 10:00 в воскресенье, 16 июня, воздух прогрелся до +20 градусов.

В Санкт-Петербурге уже +20 гр., а впереди великолепный день. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Осадков завтра, 17 июня, не будет, а температура воздуха ожидается выше, чем сегодня. Придут дожди "только к следующей ночи".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 16 июня воздух прогреется до +25 градусов.

Фото: Piter.TV