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Петербуржцев ожидают осадки на следующей неделе
Сегодня, 14:27
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Петербуржцев ожидают осадки на следующей неделе

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Осадков завтра, 17 июня, не будет, а температура воздуха ожидается выше, чем сегодня.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о дождях на следующей неделе. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале 16 июня.

Также синоптик отметил, что к 10:00 в воскресенье, 16 июня, воздух прогрелся до +20 градусов.

В Санкт-Петербурге уже +20 гр., а впереди великолепный день. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Осадков завтра, 17 июня, не будет, а температура воздуха ожидается выше, чем сегодня. Придут дожди "только к следующей ночи". 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 16 июня воздух прогреется до +25 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, дожди в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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