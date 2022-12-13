В пятницу в Петербург придёт похолодание

Будет всего +15…+17 градусов.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в скором времени Северную столицу ожидает похолодание.

В среду, 24 мая, в Петербурге воздух прогреется до +25 градусов, но впереди ожидается небольшое похолодание.

В четверг ещё будет такой же тёплый день, но уже вечером характер погоды начнет меняться, в ночь на пятницу ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с кратковременными дождями, местами с грозами. В следующие пару дней максимальная температура воздуха днём в Петербурге будет всего +15…+17 градусов.

Фото: Piter.tv