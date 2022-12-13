В Петербурге 24 мая потеплеет до +25 градусов

Обойдётся без дождей.

В среду в Северной столице при переменной облачности обойдётся без дождей, а вот в восточной половине Ленобласти пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 24 мая в Петербурге +23…+25 градусов, по Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер северный 1-6 м/с. Атмосферное составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг ближе к вечеру пройдут кратковременные дожди, днём +22…+24 градуса.

Фото: Piter.tv