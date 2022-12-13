В Ленобласти 24 мая потеплеет до +25 градусов

Местами, преимущественно на востоке, пройдёт кратковременный дождь, днём с грозой.

В середине недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В среду, 24 мая, местами, преимущественно на востоке, пройдёт кратковременный дождь, днём с грозой. Ночью местами слабый туман. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днём северных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, местами до +3, днем +20...+25 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: МЧС; Piter.tv