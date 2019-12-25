Развод мостов на рукавах Невы завершится 15 ноября

В Петербурге завершается сезон навигации. Как рассказали в СПб ГБУ "Мостотрест", в соответствии с постановлением городского правительства, навигационный период для разводки некоторых мостов, завершается 15 ноября.
Это касается Гренадерского, Кантемировского и Сампсониевского мостов. Остальные мосты продолжат разводить до 30 ноября. Вне навигационного период развод мостов возможен для пропуска единичных судов и при технической необходимости.
В декабре будут проведены технологические разводки мостов для подготовки переправ к зимнему сезону.
Ранее на Piter.TV: Дворцовая площадь погрузилась во тьму 11 ноября.
Фото: Мостотрест
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