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Развод мостов на рукавах Невы завершится 15 ноября
Сегодня, 12:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Развод мостов на рукавах Невы завершится 15 ноября

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Остальные мосты продолжат разводить до 30 ноября.

В Петербурге завершается сезон навигации. Как рассказали в СПб ГБУ "Мостотрест", в соответствии с постановлением городского правительства, навигационный период для разводки некоторых мостов, завершается 15 ноября.

Это касается Гренадерского, Кантемировского и Сампсониевского мостов. Остальные мосты продолжат разводить до 30 ноября. Вне навигационного период развод мостов возможен для пропуска единичных судов и при технической необходимости.

В декабре будут проведены технологические разводки мостов для подготовки переправ к зимнему сезону.

Ранее на Piter.TV: Дворцовая площадь погрузилась во тьму 11 ноября.

Фото: Мостотрест

Теги: мостотрест, мосты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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