Дворцовая площадь погрузилась во тьму 11 ноября

Без освещения осталась Александровская колонна и арка Главного штаба.

Вечером 11 ноября Дворцовая площадь в Петербурге погрузилась во тьму. Уличная подсветка перестала освещать Александровскую колонну, без света также осталась арка Главного штаба. Об этом пишет "Фонтанка".

В пресс-службе "Ленсовета" отметили, что свет временно отключили не только на Дворцовой площади. Без уличного освещения на какое-то время остался Певческий мост, Большая Морская улица от Невского проспекта до арки Главного штаба. Причиной отключения света назвали работы по созданию мультимедийной программы.

При этом на темном фоне сильно выделялся внутренний двор Зимнего дворца. Свет там остался.

Ранее мы писали, что жители Красносельского района борются за установку фонарей в парке Новознаменка.

Фото: "Фонтанка"