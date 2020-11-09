Жители Красносельского района борются за установку фонарей в парке Новознаменка

Чтобы привлечь внимание администрации города к проблеме отсутствия освещения в парке Новознаменка, активисты озарили дорожки сквера свечами.

Активисты Красносельского района провели акцию "Да будет свет" в парке Новознаменка. С наступлением темноты жители установили 10 свечей на пешеходной аллее и таблички с надписью "Здесь должен быть фонарь". Таким образом местные пытаются привлечь внимание администрации города к проблеме отсутствия освещения в парке.

Рядом с этим парком очень много жилых комплексов, где проживает достаточно большое количество людей. Здесь отсутствует освещение. Как мы видим, сейчас, в темное время суток здесь практически ничего не видно. Местные жители давно жалуются на отсутствие нормального освещения и в целом благоустройства парка. Максим Селезнев, активист Красносельского района

Через парк люди добираются от остановок общественного транспорта на Петергофском шоссе до своих домов. Местные жители вынуждены подсвечивать дорогу фонариками на телефоне, чтобы не заблудиться или упасть.

Конечно, когда темно, страшно здесь ходить, сложно пожилым людям и с детьми. Здесь и скользко, и грязно. Безобразие! Людмила, местная жительница

На просьбы жителей власти отвечают, что работы по установке фонарей планируются только в 2023 году. Активисты отмечают, парку требуется благоустройство: поставить лавки, привести в порядок дорожки, отремонтировать мостики.

Видео, фото: Piter.TV