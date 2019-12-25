Петербуржцам рассказали, когда в магазинах города появятся пасхальные куличи

В этом году Пасха отмечается 2 мая.

Когда же петербуржцы смогут купить пасхальную выпечку, узнали "Невские Новости". Пасха в этом году отмечается 2 мая.

В сети пекарен "Штолле" заказы на куличи уже принимают с 5 апреля, в сети "ЦЕХ 85" пока не определились с точной датой. Смольнинский хлебозавод начнет изготавливать выпечку примерно за 14 дней до праздника.

В самых популярных продуктовых магазинах куличи начнут появляться с 24 по 27 апреля. При этом частые кондитеры в соцсетях уже предлалагают свои услуги, цены очень разные. Маленькие куличи можно купить за рублей, а большие могут стоить и более тысячи рублей.

Праздничные мероприятия на Пасху в Петербурге пройдут без ограничений.

Фото: pixabay