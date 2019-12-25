Установлено, когда смартфон начинает устаревать

Уже после активного использования смартфона в течение года начинают появляться проблемы.

Любой смартфон начинает устаревать уже после первого года использования. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.

Уже после активного использования смартфона в течение года начинают появляться проблемы с аккумулятором, он меньше держит зарядку или нагревается. Замена батареи может помочь только на недолгое время. Но это еще не самая большая проблема.

Если вы видите, что телефон не справляется с нагрузками, приложения стали зависать или вылетать, то телефон смартфон пора заменить. Денис Кусков

Что касается морального устаревания смартфона, тот тут все зависит от хозяина гаджета. Кому-то важно пользоваться только новинками, поэтому для таких людей устаревание будет происходить раз, а то и два раза в год.

Ранее эксперт рассказал о проблемах при изменении настроек смартфона.

Фото: Piter.TV