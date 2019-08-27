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Предстоящей ночью по всему Петербургу ожидается отрицательная температура
Сегодня, 9:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Предстоящей ночью по всему Петербургу ожидается отрицательная температура

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В дальнейшем потеплеет на всей территории Ленобласти и в Санкт-Петербурге.

Ночью 24 октября на всей территории Ленобласти, кроме прибрежных районов, ночью были отрицательные температуры. Солнце в дневные часы не сможет прогреть воздух. В Петербурге сегодня отрицательные температуры были только по окраинам, а в центре города +1 градус. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Предстоящая ночь на вторник (25 октября) будет холоднее, даже в центре города температура воздуха должна первый раз этой осенью опуститься до отрицательных значений.

Кстати, последний раз минимальная температура в центре города была -0,6 градуса 17 апреля.  Максимальная температура воздуха завтра днем в районе +5 градусов.

Александр Колесов, синоптик

Циклон, который ожидается вечером 25 октября, принесет с запада теплый и влажный воздух.  На востоке Ленинградской области ночью 26 октября еще будут отрицательные температуры, поэтому осадки будут выпадать в виде мокрого снега. Однако это только в восточных районах региона и на кратковременной основе.

В дальнейшем потеплеет на всей территории Ленобласти и в Санкт-Петербурге.

Ранее петербургский синоптик рассказал, когда автомобилистам менять резину.

Фото: pxhere.com

Теги: александр колесов, заморозки, мороз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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