Предстоящей ночью по всему Петербургу ожидается отрицательная температура

В дальнейшем потеплеет на всей территории Ленобласти и в Санкт-Петербурге.

Ночью 24 октября на всей территории Ленобласти, кроме прибрежных районов, ночью были отрицательные температуры. Солнце в дневные часы не сможет прогреть воздух. В Петербурге сегодня отрицательные температуры были только по окраинам, а в центре города +1 градус. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Предстоящая ночь на вторник (25 октября) будет холоднее, даже в центре города температура воздуха должна первый раз этой осенью опуститься до отрицательных значений.

Кстати, последний раз минимальная температура в центре города была -0,6 градуса 17 апреля. Максимальная температура воздуха завтра днем в районе +5 градусов. Александр Колесов, синоптик

Циклон, который ожидается вечером 25 октября, принесет с запада теплый и влажный воздух. На востоке Ленинградской области ночью 26 октября еще будут отрицательные температуры, поэтому осадки будут выпадать в виде мокрого снега. Однако это только в восточных районах региона и на кратковременной основе.

В дальнейшем потеплеет на всей территории Ленобласти и в Санкт-Петербурге.

Ранее петербургский синоптик рассказал, когда автомобилистам менять резину.

Фото: pxhere.com