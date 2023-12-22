Стало известно, когда заработает ж/д станция "Пулковские высоты"

Площадь здания составит 838 "квадратов", а высота – 23 метра.

Железнодорожную станцию "Пулковские высоты" в Пушкинском районе Петербурга намерены открыть к 2026 году. Об этом рассказали в пресс-службе подрядчика – ООО "Терминал-Ресурс".

Станция "Пулковские высоты" разместится вблизи пересечения Сарицкой и Соколиной улиц. Заказчиком стало АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Объект станет для жителей Царскосельских холмов дополнительным связующим звеном с Петербургом. Помимо этого, станция нужна для обслуживания КВЦ "Экспофорум", где проводятся крупные международные форумы и конгрессы.

Площадь здания составит 838 "квадратов", а высота – 23 метра. Рядом появится автостоянка на 99 парковочных мест и автобусная стоянка на 15 мест.

Ранее комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга согласовал облик здания станции "Пулковские высоты".

Фото: пресс-служба КГА Петербурга