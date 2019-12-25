На данный момент специалисты завершают пуско-наладочные работы и устанавливают программное обеспечение на смонтированное оборудование.

Вестибюль "2 станции метро "Московская" откроется 26 декабря после капитального ремонта. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

На данный момент специалисты завершают пуско-наладочные работы и устанавливают программное обеспечение на смонтированное оборудование. Подрядные обновили вестибюль – заменили облицовку стен и колонн из природного камня и покрытие пола. Отремонтировали подземный пешеходный переход под Московским проспектом. Он был частично открыт в сентябре.

В вестибюле были установлены новые группы дверей с отдельным входом и выходом для маломобильных граждан. Для слабовидящих пассажиров была сделана тактильно-контрастная разметка из кварцевого агломерата.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков