Стало известно, когда начнут начислять плату за отопление в Петербурге

Тарифы на коммунальные услуги установлены до 1 июля 2025 года.

В Петербурге с 30 сентября началось периодическое протапливание, которое продлится примерно две недели. Вице-губернатор Сергей Кропачев сообщил, что за это время система теплоснабжения города будет полностью подготовлена.

Он также подчеркнул, что, несмотря на начало протапливания в сентябре, плата за эту услугу горожанам начнет начисляться с октября.

Вице-губернатор напомнил, что тарифы на коммунальные услуги в Петербурге установлены до 1 июля 2025 года. Ранее губернатор Александр Беглов принял решение о заморозке тарифов на воду, отопление, водоотведение и вывоз мусора. Это стало возможным благодаря доходам городского бюджета.

При установлении тарифов на второе полугодие 2025 года власти города учтут экономическую ситуацию, добавил Сергей Кропачев.

Ранее жителям Петербурга рассказали, как сохранить тепло в квартире.

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