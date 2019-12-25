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Книжный салон пройдет на Дворцовой площади с 22 по 25 мая
Сегодня, 9:49
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Книжный салон пройдет на Дворцовой площади с 22 по 25 мая

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Главные темы салона – Год защитника Отечества и 80-летие Победы.

В Петербурге с 22 по 25 мая состоится XX Международный Книжный салон. Ордер для организации мероприятия выдала Государственная административно-техническая инспекция 24 апреля. 

Посетителей ожидают выставка-ярмарка с широким ассортиментом книжной продукции, презентации новых изданий, лекции, круглые столы и творческие встречи с писателями. Главные темы салона – Год защитника Отечества и 80-летие Победы. 

Для детей подготовят познавательные игры, конкурсы и мастер-классы. Вход свободный с 11:00 до 20:00. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Румянцевский сад возвращаются воскресные концерты. Фестиваль вместит 19 мероприятий: открытие сезона, праздничный концерт, посвященный Дню Победы, музыкальный фестиваль "Иди на звук" и другие. 

Фото: предоставлено ГАТИ Петербурга организаторами мероприятия

Теги: дворцовая площадь, книжный салон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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