Книжный салон пройдет на Дворцовой площади с 22 по 25 мая

Главные темы салона – Год защитника Отечества и 80-летие Победы.

В Петербурге с 22 по 25 мая состоится XX Международный Книжный салон. Ордер для организации мероприятия выдала Государственная административно-техническая инспекция 24 апреля.

Посетителей ожидают выставка-ярмарка с широким ассортиментом книжной продукции, презентации новых изданий, лекции, круглые столы и творческие встречи с писателями. Главные темы салона – Год защитника Отечества и 80-летие Победы.

Для детей подготовят познавательные игры, конкурсы и мастер-классы. Вход свободный с 11:00 до 20:00.

Ранее мы рассказывали о том, что в Румянцевский сад возвращаются воскресные концерты. Фестиваль вместит 19 мероприятий: открытие сезона, праздничный концерт, посвященный Дню Победы, музыкальный фестиваль "Иди на звук" и другие.

Фото: предоставлено ГАТИ Петербурга организаторами мероприятия