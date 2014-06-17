За неделю от укусов клещей пострадали более 1 тыс. жителей Петербурга

Клещей много в Курортном районе.

В петербургские больницы по случаю присасывания клещей в период с 22 по 28 августа обратился 1091 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Наибольшее количество обратившихся отмечено в Курортном (56 человек), Петродворцовом (11 человек), Приморском (10 человек) и Выборгском (восемь человек) районах. В рамках плановой вакцинации в Северной столице за неделю привито против клещевого энцефалита 238 горожан, в том числе – 97 детей.

Для предотвращения присасывания этих насекомых необходимо надевать на прогулку в парке или лесу одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон. Важно убедиться, что все элементы плотно прилегают к телу и полностью его закрывают.

Используйте специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией. Проводите само- и взаимоосмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15-20 минут. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ну прошлой неделе клещи покусали 870 петербуржцев.

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