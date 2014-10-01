С 15 по 21 августа клещи покусали 870 жителей Петербурга

Зарегистрировано три случая заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев – боррелиозом.

В медицинские организации Петербурга по случаю присасывания клещей в период с 15 по 21 августа обратились 870 человек, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Больше всего петербуржцев пострадали в Курортном (32 человека), Приморском (11 человек), Красносельском (10 человек), Петродворцовом (семь человек) и Красногвардейском (шесть человек) районах. Зарегистрировано три случая заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев – боррелиозом.

В рамках плановой вакцинации в Северной столице за неделю привиты 138 человек, в том числе – 69 детей. Также крайне важно соблюдать меры для предотвращения присасывания этих насекомых.

Надевайте на прогулку в парке или в лесу одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон. Убедитесь, что все элементы одежды (рукава, брюки и носки) плотно прилегают к телу и полностью его закрывают. Используйте специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией. Проводите само- и взаимоосмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15-20 минут. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что клещи покусали более 5 тыс. человек в Ленобласти.

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