С 23 по 29 мая от клещей пострадали более 1 тыс. жителей Петербурга

В рамках плановой вакцинации за неделю привились против клещевого энцефалита 2,9 тыс. горожан.

В период с 23 по 29 мая 1021 человек обратился в медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей, из них 131 ребенок. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора 30 мая.

Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов этих насекомых в черте города отмечено в Пушкинском районе (36 человек), Курортном районе (35 человек), Приморском районе (13 человек) и Красносельском районе (10 человек).

В рамках плановой вакцинации в Петербурге за неделю привились против клещевого энцефалита 2,9 тыс. горожан.

Еще можно успеть привиться по ускоренной схеме, состоящей из двух прививок. Через 1 год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые 3 года. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее на Piter.TV: за неделю от укуса клещей пострадали более 700 петербуржцев.

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