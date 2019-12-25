За неделю от укусов клещей пострадали 548 петербуржцев

В черте Петербурга от укусов насекомых пострадали 49 человек.

За неделю с 14 по 20 июля к врачам после укусов клещей обратились 548 петербуржцев, в том числе – 90 детей. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

В черте Петербурга от укусов насекомых пострадали 49 человек. Рекордсменом с 23 случаями стал Курортных район. На втором месте Пушкинский, на третьем Приморский район.

Три человека за неделю заразились клещевым вирусным энцефалитом. Укусы петербуржцы получили в Костромской области, Всеволожском и Волосовском районах Ленобласти. Также зарегистрировано 20 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Ранее мы рассказывали, куда сдать клеща на анализ в Петербурге.

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