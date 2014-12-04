Клещи в Петербурге проснулись раньше обычного

Как защитить своих кошек и собак — в карточках.

Аномально тёплая и бесснежная зима спровоцировала раннее пробуждение клещей. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Паразиты уже активизировались в траве и кустарниках, представляя угрозу для домашних животных. Укус клеща может привести к пироплазмозу, боррелиозу и другим опасным заболеваниям у собак и кошек.

Как защитить питомца:

обработка каплями или спреями — наносить на холку раз в 3–4 недели;

противоклещевые ошейники — действуют до нескольких месяцев, а таблетки и инъекции — обеспечивают длительную защиту (по назначению ветеринара);

осмотр после прогулки — особенно ушей, шеи, лап и живота.

Отвезите питомца к ветеринару — даже если нет симптомов.

Ранее Piter.TV сообщал, что Роспотребнадзор заинтересовался жалобой на клопов в НИИ Джанелидзе.

Фото: Telegram / Роспотребнадзор Санкт-Петербурга