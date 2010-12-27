На проспекте Луначарского сносят павильон с овощами и мясом

Торговая точка занимала землю незаконно.

Петербургский комитет по контролю за имуществом (ККИ) продолжает поиск и освобождение незаконно занятых территорий в городе. Об этом сообщает прес-служба ККИ.

Вчера, 20 ноября, на проспекте Луначарского, недалеко от дома №63 с литерой А обнаружили торговый павильон по продаже мяса, овощей и фруктов. Точка площадью более 160 квадратных метров нелегально занимала землю с минувшего августа – в конце лета владелец земли, ООО "Морис", расторг договор аренды с пользователем. Однако деятельность продолжалась, а в указанный срок участок не освободили. Теперь пользователю предстоит выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Сегодня ККИ продолжает работы по сносу павильона, на место приехала тяжелая техника.

А в Московском районе разбирают здание нелегального автосервиса.

Фото: пресс-служба ККИ