В Московском районе разбирают здание нелегального автосервиса

Пользователь в течение двух месяцев незаконно занимал территорию.

Сотрудники комитета по контролю имущественных отношений уже второй день разбирают павильон, в котором расположился сервис по техосмотру и ремонту автомобилей и площадка для рекламных конструкций. Незаконно занятый участок земли на Ново-Рыбинской улице, 27, недалеко от Лиговского проспекта, не был освобожден добровольно в срок. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

Участок площадью 300 квадратных метров пользователь должен был отдать городу еще в сентябре, как только договор с владельцем, ООО "Прогресс", был расторгнут. Однако в течение двух месяцев деятельность в автосервисе продолжалась.

На данный момент на месте работает тяжелая техника. На пользователя заведено административное дело.

Ранее ККИ выгнал с насиженных мест нелегальные кафе и хостел.

Фото: пресс-служба ККИ