Петербургский ККИ снёс шесть стоянок для автомобилей

Каждая площадка для транспорта работала с просроченным договором аренды.

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) взялись за снос автостоянок, нелегально занимавших земельные участки в Выборгском, Красногвардейском, Приморском, Невском, Кировском и Калининском районах. Об этом сообщила пресс-служба ККИ 17 января.

У дома №27 по улице Ворошилова расположилась автостоянка площадью порядка пяти тысячи кв.м. Один из участков оказался работающим с расторгнутым 3 года назад договором аренды. Площадку поменьше с охранной будкой и шлагбаумом нашли на проспекте Культуры. Здесь договор аренды был расторгнут в марте, а хозяйничали на участке неустановленные люди.

Еще несколько автостоянок обнаружили на Оборонной улице, у дома 37, на Лабораторном проспекте, на улице Кржижановского, на Объездном шоссе и в начале Долгоозерной улице. Две последние были захламлена бытовыми отходами, покрышками и деревянными поддонами, а на площади стояли металлические контейнеры, кузовы. Все объекты работали с просроченными договорами аренды.

Каждому из землепользователей предъявили требование освободить участки, но в срок никто не покинул площадки. Пользователей привлекут к административной ответственности.

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Фото: пресс-служба ККИ