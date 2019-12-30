  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:49
31
himif
Код вставки плеера

С Новосмоленской набережной ушел "Алёша": ККИ снес известное кафе

0 0

Точка общепита с верандой с июля незаконно занимала участок.

Новосмоленская набережная лишилась известного кафе у дома №1. Во вторник, 14 числа, к его сносу приступили сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Как выяснилось, с июля 2019 года точка общепита площадью 478 кв. м. (вместе с летней площадкой) занимала участок с расторгнутым договором аренды. В срок пользователь не демонтировал заведение, поэтому за работу взялся ККИ. ООО "Алеша" получила административный штраф в 50 тысяч рублей.

Кафе запомнилось василеостровцам своим названием "Алеша", которое раньше было на вывеске, а с недавнего времени пропало.

Ранее на Коломяжском проспекте снесли 13 незаконных гаражей.

Фото, видео: пресс-служба ККИ

Теги: комитет по контролю за имуществом, незаконное кафе, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии