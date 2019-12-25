ККИ освободил 10 тысяч "квадратов" земли от незаконных автостоянок

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом за один день освободили порядка 10 тысяч квадратных метров земли, незаконных занятых под автостоянки. Об этом рассказали в пресс-службе ККИ.
Более 3 тысяч "квадратов" с автомобилями обнаружили вблизи дома №2 корпус 1 по проспекту Косыгина. Территория оказалась ограниченной для доступа и обнесенной забором из бетонных секций. Права занимать городскую землю у пользователя ООО "КАПИТАЛ ЛИЗИНГ" не было, но тот проигнорировал требование чиновников освободить участок. Автостоянку такой же площади нашли и на Лабораторном проспекте, 20 корпус 3, где за металлическим забором располагались машины и будка охраны. Данный участок ООО "Титан" заняло самовольно и не освободило добровольно. Также незаконные автостоянки выявили на улице Кустодиева у дома 18, на проспекте Металлистов у дома 15. Один из огороженных участков ранее занимался по праву, однако договор аренды был расторгнут некоторое время назад, а вторая автостоянка нелегально увеличила площадь арендованного у города участка.
Добросовестными оказались только владельцы стоянок на Комендантском проспекте у дома 5, на Вилеровском переулке у дома 6 и на Белградской улице, освободившие участки в срок по требованию ККИ. В отношении пользователей-нарушителей возбуждены административные производства.
Ранее мы писали, что полицейские спасли мужчину от падения с Яхтенного моста.
Фото: пресс-служба ККИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все