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Комздрав Петербурга: дефицита кислорода в Александровской больнице нет
Сегодня, 13:13
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Комздрав Петербурга: дефицита кислорода в Александровской больнице нет

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Больница работает как коронавирусный стационар.

В Александровской больнице нет дефицита кислорода для пациентов с коронавирусом. Об этом 22-го октября сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

В ближайшее время начнется переоборудование кислородной станции стационара. Его дооснастят двумя газификаторами по 10 тонн в начале 2022-го года. На данный момент идет оформление документации. 

На сегодняшний день Александровская больница потребляет более 4 тонн кислорода в сутки. При необходимости используются кислородные концентраторы — аппараты, получающие кислород из воздуха. 

комитет по здравоохранению Петербурга. 

Комментарий ведомства стал ответом на публикации в СМИ о нехватке кислорода в больнице.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный закупит 34 тысячи защитных костюмов для медиков. 

Фото: Piter.TV

Теги: александровская больница, кислород, коронавирусный стационар
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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