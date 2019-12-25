Комздрав Петербурга: дефицита кислорода в Александровской больнице нет

Больница работает как коронавирусный стационар.

В Александровской больнице нет дефицита кислорода для пациентов с коронавирусом. Об этом 22-го октября сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

В ближайшее время начнется переоборудование кислородной станции стационара. Его дооснастят двумя газификаторами по 10 тонн в начале 2022-го года. На данный момент идет оформление документации.

На сегодняшний день Александровская больница потребляет более 4 тонн кислорода в сутки. При необходимости используются кислородные концентраторы — аппараты, получающие кислород из воздуха. комитет по здравоохранению Петербурга.

Комментарий ведомства стал ответом на публикации в СМИ о нехватке кислорода в больнице.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный закупит 34 тысячи защитных костюмов для медиков.

Фото: Piter.TV