Кинотеатр в Тихвине продолжит работать по выходным

В ближайшее время в кинотеатре будут доступны советские фильмы и современные русские мультфильмы. Но их список станет известен на следующей неделе.

В начале марта кинотеатр в Тихвине объявил о временном закрытии с 10 марта. Причиной стали отмены зарубежных премьер. После этого местные жители стали уговаривать руководство не закрываться, и в кинотеатре пошли на уступки.

Сеансы в кинотеатре состоятся в выходные дни и на каникулах: 12 и 13, 19 и 20 марта, а также с 24 по 31 марта. В ближайшие выходные жители Тихвина смогут посмотреть зарубежные фильмы, вышедшие до объявления санкций отечественные премьеры.

В ближайшее время в кинотеатре будут доступны советские фильмы и современные русские мультфильмы. Но их список станет известен на следующей неделе. Кроме того, правообладатель должен предоставить кинотеатру копию фильма в нужном для показа формате (DCP). Также зрители смогут увидеть кинокартины "Брат", "Брат-2", "Жмурки", мультфильмы про богатырей и Ивана Царевича.

Фото: pexels