В Кингисеппе двое грабителей силой отобрали у мужчины кольцо, часы, кепку и смартфон

Оба подозреваемых неоднократно судимы за кражи, грабежи, наркотики, подделку документов, вандализм.

В Кингисеппе двое неизвестных ограбили мужчину и отобрали у него силой смартфон, часы, обручальное кольцо и кепку. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 29-летнего пострадавшего, 2 апреля в период времени с 03:20 по 04:01 у дома 22 по улице Октябрьская двое неизвестных, применив физическую силу, совершили хищение телефона, обручального кольца, наручных часов и кепки. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. По факту ограбления было возбуждено уголовное дело.

Днём 2 апреля по подозрению в совершении преступления задержаны 36-летний Я. и 31-летний В. Похищенное частично изъято. Оба подозреваемых неоднократно судимы за кражи, грабежи, наркотики, подделку документов, вандализм.

Ранее на Кондратьевском проспекте взрослый сын угрожал матери, требуя две тысячи рублей.

Фото: Piter.tv