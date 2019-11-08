Электровиолончелистка SOFI выпустила социальный киберпанк-клип

В нем музыкант обращается к людям.

Российская электровиолончелистка SOFI выпустила новое видео по мотивам музыкальной темы к популярной компьютерной игре "Cyberpunk 2077". Музыкант и общественный деятель, чьи композиции известны по открытиям крупным спортивным мероприятий, спрятала в клипе послание к людям.

В мире этой кибер-вселенной люди наполняют тело имплантами, чтобы выжить и самовыразиться. Хромированные части тела становятся данью моде. SOFI обращает внимание на проблемы мировой экологии и человеческую осознанность

Совсем скоро это может превратиться в реальность. Людям, если они не одумаются сейчас, придётся вживлять себе хромированные маски, потому что мусорные полигоны отравят окончательно экологию. – SOFI

"Cyberpunk 2077" – завоевавшая мировую популярность мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG, разрабатываемая польской студией CD PROJEKT RED. Действия в ней проходят спустя почти 57 лет от сегодняшнего времени в американском городе Найт-Сити.



Ранее в сети появился новый клип фронтмена Rammstein, снятый в Петербурге.

Видео: Sofi Electric Cello / YouTube