Концерт Cyberpunk: Street Samurai пройдет 6 февраля в Планетарии №1. Начало – в 21:00. Для гостей старше 6 лет.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на AV-шоу Cyberpunk: Street Samurai. Выступит скрипач и электронный музыкант Nike Demin на фоне графики с элементами киберпанка.

Электронный сет включит в себя скрипку, экспериментальные тембры, необычные электронные аранжировки и живой бит. Ожидается путешествие по цифровым лабиринтам и мегаполисам.

Программу откроет показ фильма Exo-Cortex 3.0 французского художника Жереми Ури. Картина предлагает отправиться сквозь трансформирующееся пространство космоса, создавая цифровые композиции в формате 360 градусов.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)