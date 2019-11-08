Девушка скрывает свое настоящее имя и маскируется под псевдонимом Халлу.

Петербурженка вживила в руки чипы с банковской картой и ключами от домофона. Халлу 22 года, она бросила МГУ, уехала в Петербург и начала работать визажистом. Девушка увлеклась трансгуманизмом, обустроила умный дом и решилась на импланты.

Я хотела как-то уменьшить количество вещей, которые я с собой ношу. В голову пришла мысль избавиться от домофонного ключа, поэтому я решила вживить чипы на пару вместе со своей подругой, мы решили все улучшить в своей жизни. У нас автоматизированный дом, мы решили, что вживление чипов – это лучший вариант, это максимально удобно и практично, ты никогда ничего не забудешь. Халлу, трансгуманистка

Вживить чип оказалось не так просто: пока такую услугу не предоставляет ни один банк в мире. Девушка заказала все необходимое в интернете, пришла в салон пирсинга, где ей установили чип.

Делается маленькая операция, делают очень много уколов обезболивающего, делают разрез, штробят ткани специальными ножницами. Делают емкость, куда можно поместить, важно расслоить ткани. Потом берут чип и проталкивают его туда, дальше зашивают место входа. Халлу, трансгуманистка

С помощью второго чипа можно открыть дверь домофона или профиль в социальных сетях. Халлу продолжает следить за технологиями, чтобы быть готовой к новым модификациям.

Я была все время открыта чему-то новому. Для меня интересны новые люди, новые навыки, открытия. Я все время что-тот изучаю и очень жду, нейролинк Илона Маска, чтобы изучить полноценно, что это будет, потому что мне это очень интересно. Халлу, трансгуманистка

В ближайших планах у Халлу вживить магниты, чтобы притягивать предметы и обрести шестое чувство.

Фото и видео: Piter.TV