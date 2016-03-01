Кевин Cпейси совершил каминг-аут на фоне обвинений в растлении

Известный актер Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это произошло после публичного обвинения звезды в растлении несовершеннолетнего, которое могло произойти 30 лет назад.

КАМИНГ-АУТ АКТЕРА КЕВИНА СПЕЙСИ



Известный американский актер Кевин Спейси в понедельник, 30 октября, (воскресенья, 29 октября в США) признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Актер сериала "Карточный домик" площадкой для своего признания выбрал социальные сети. Изображение с текстом Спейси выложил у себя в Twitter и Instagram.

Он написал, что у него в жизни были отношения с женщинами и мужчинами. Но сейчас он выбирает продолжить как открытый гей.

Близкие ко мне люди знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и у меня были романтические встречи с ними, и теперь я выбираю продолжить жить как открытый гей.

Кевин Спейси, актер

При этом упомянул и обвинения в его адрес со стороны актера Энтони Рэппа. Он принес свои извинения, "если я действительно вел себя так, как он описывает". При этом актёр отметил, что он не помнит описываемой актером встречи. Так как они случилась около 30 лет назад. Спейси признается, что, возможно, он был пьян.



ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС КЕВИН СПЕЙСИ

Актер фильмов "Под кайфом и в смятении" и "Игры разума" Энтони Рэпп в интервью таблоиду BuzzFeed рассказал о домогательствах со стороны Кэвина Спейси. По словам звезды, это произошло в 1986 году. Тогда Рэппу было 14 лет, а Спейси – 26 лет.

По словам актера, вместе со Спейси они сходили в ночной клуб Limelight, а после встретились на вечеринке в апартаментах на Манхэттене. По словам Рэппа, он устал от вечеринки и ушел в спальню, где смотрел телевизор. Через некоторое время в двери показался хозяин квартиры. Спейси якобы положил молодого актера на кровать и придавил его. Энтони сказал, что не помнит сколько это продолжалось. Но после актер не противился его уходу.

Никаких подтверждений слов актера пока нет. Предполагаемое растление произошло более 30 лет назад. Будет ли официальное разбирательство – пока не известно. Сейчас Голливуд разрывает от другого скандала. Продюсера Харви Вайнштейна все больше актрис обвиняют в домогательствах. В результате его уволили из собственной компании и исключили из Американской академии кинематографических искусств и наук.

Фото и видео: Instagram / kevinspacey