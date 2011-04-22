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Вчера, 14:27
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Кенгуру из Ленинградского зоопарка обрадовались выпавшему снегу

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Животные с удовольствием отведали заледенелые листики.

Кенгуру Беннета из Ленинградского зоопарка встретили первый снег, рассказали 4 декабря в учреждении. 

Эти животные очень обрадовались событию – они с удовольствием отведали заледенелые листики. 

Многие думают, что кенгуру Беннета могут жить только в тепле. Но на самом деле их естественная среда обитания – юг Австралии, где также бывает отрицательная температура. Даже в такую погоду они чувствуют себя хорошо. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

А если кенгуру станет холодно, они могут в любой момент спрятаться в теплом домике. 

Ранее в зоопарке показали серого лазающего полоза. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: кенгуру, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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