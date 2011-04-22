Кенгуру из Ленинградского зоопарка обрадовались выпавшему снегу

Животные с удовольствием отведали заледенелые листики.

Кенгуру Беннета из Ленинградского зоопарка встретили первый снег, рассказали 4 декабря в учреждении.

Эти животные очень обрадовались событию – они с удовольствием отведали заледенелые листики.

Многие думают, что кенгуру Беннета могут жить только в тепле. Но на самом деле их естественная среда обитания – юг Австралии, где также бывает отрицательная температура. Даже в такую погоду они чувствуют себя хорошо. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

А если кенгуру станет холодно, они могут в любой момент спрятаться в теплом домике.

Ранее в зоопарке показали серого лазающего полоза.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка