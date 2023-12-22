Петербуржцам представили проекты станций метро "Казаковская" и "Путиловская"

"Метрострой Северной столицы" ищет подрядчика для корректировки документации участка Красносельско-Калининской линии метро.

"Метрострой Северной столицы" (МССС) ищет подрядчика для корректировки документации участка Красносельско-Калининской линии метро от станции "Казаковская" до "Обводного канала-2", включая электродепо "Красносельское" и участок от "Казаковской" до "Путиловской".

Документация опубликована на портале государственных закупок, стартовая стоимость контракта составляет 113 млн рублей. Подрядчику предстоит обновить документацию строительства объекта с учётом импортозамещения оборудования и некоторых материалов.

МССС также представил изображения и описания будущих станций. Вестибюль "Казаковской" ("Юго-Западной") в форме шестигранника возведут на пересечении улицы Маршала Казакова и Маршала Жукова. На станции будет пять наземных и один подземный этаж.

"Путиловскую" выведут с вестибюлем в три этажа на поверхность у станции "Кировский завод" с фасадом, выходящим на улицу Васи Алексеева.

В четверг, 21 марта, по новому участку Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро прошёл первый технический состав. Технический состав, представляющий собой хозяйственный поезд с двумя мотовозами и двумя платформами, проехал от станции "Спасская" до станции "Театральная". Его главной задачей стала доставка необходимого оборудования для метростроителей.

Фото: МССС