Сбер традиционно открывает бесплатный новогодний каток на Манежной площади

Каток будет работать ежедневно до 8 января 2024 года с 12:30 до 21:00 (1 января – с 14:00 до 21:00).

При поддержке Сбербанка 9 декабря традиционно открывается бесплатный каток под открытым небом в историческом центре Санкт-Петербурга – на Кленовой улице – рядом с Манежной площадью. Ледовая площадка уже в четвёртый раз становится частью новогодней городской ярмарки.

Петербург – родина первого в России катка. И неслучайно это весёлое и полезное развлечение давно стало здесь традицией, которую мы с удовольствием поддерживаем. За три года ледовая площадка на Манежной приняла более 25 000 любителей кататься на коньках. Приглашаю петербуржцев и гостей города и в этом году зарядиться бодростью и хорошим настроением на уже любимом катке, а новогоднюю атмосферу нам подарит музыка от наших партнёров – аудиосервиса Звук Бизнес и HiFi-стриминга Звук. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Каток будет работать ежедневно до 8 января 2024 года с 12:30 до 21:00 (1 января – с 14:00 до 21:00). Вход свободный, также можно бесплатно воспользоваться коньками. Катание осуществляется по сеансам, получить бесплатный билет можно за 30 минут до сеанса рядом со входом на каток. На площадке есть тёплая раздевалка. Больше информации о Рождественской ярмарке вы найдёте по ссылке. Также мы ранее рассказывали, какие ещё ярмарки в Петербурге можно посетить, чтобы найти своё новогоднее настроение.

Фото: ВКонтакте/ Рождественская ярмарка