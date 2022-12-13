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Во время пожара на Караваевской пострадали два человека
Сегодня, 13:03
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Во время пожара на Караваевской пострадали два человека

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Горела комната в трехкомнатной квартире.

В Невском районе во время пожара пострадали два человека, сообщили в городской пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на Караваевской улице, 26 корпус 1, поступило на пульт дежурного 10 апреля в 11:55. В трехкомнатной квартире в комнате площадью 15 м2 горела обстановка по всей площади.

В 12:20 пожар был ликвидирован. Двое пострадавших направлены в медицинское учреждение.

Ранее два петербуржца погибли при пожаре в частном доме в Курортном районе.

Фото: Piter.tv

Теги: караваевская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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