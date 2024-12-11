В Петербурге из-за сезонных заболеваний на карантин закрыты 7 школьных классов и 5 групп в детсадах

В Санкт-Петербурге из-за сезонных заболеваний ряд образовательных учреждений вынужден временно приостановить работу отдельных групп и классов. На сегодняшний день, согласно информации, предоставленной Комитетом по образованию, в карантинном режиме находятся семь школьных классов и пять групп в детских садах города.
Профилактические меры связаны с усилением контроля над распространением вирусных инфекций и защите здоровья учащихся и воспитанников. Родителям рекомендовано внимательно следить за состоянием детей и при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.
Ранее мы писали, что детский сад на Первомайской улице перешел в собственность Петербурга.
Фото: Piter.TV
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