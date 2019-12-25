Капремонт улицы Решетникова в Петербурге завершён на 60%

Стоимость работ оценивается в 68,8 млн. рублей.

В Петербурге на 60% завершены работы по капитальному ремонту улицы Решетникова от Сызранской улицы до тупика. Известно, что капремонт будет завершён в сентябре этого года. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Ремонт необходим для повышения уровня транспортно-эксплуатационного состояния данного участка дороги. Отмечается, что проект предусматривает замену "дорожной одежды" проезжей части, а также устройство тротуаров и газона.

Так, на данный момент специалисты завершают земляные работы и разборку бортовых камней. Кроме того, на сегодня ведется устройство дорожной одежды и переустройство сетей водопровода. Отмечается, что стоимость работ оценивается в 68,8 млн. рублей.

Ранее мы писали, что месяц назад в Петербурге начался сезон ремонта дорог.

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