В Петербурге запретили капремонт набережной реки Мойки

Контракт, заключенный 17 июня между "Мостотрестом" и "Жилстроем", теперь не действителен.

Арбитражный суд Петербурга наложил запрет на капремонт левого берега набережной реки Мойки. Контракт, заключенный 17 июня между "Мостотрестом" и "Жилстроем", теперь не действителен, пишет "Фонтанка".

Конкурс на разработку проектной документации был проведен еще в 2016 году – начальная цена составила 4,97 млн рублей. Однако соответствующий электронный аукцион объявили только спустя 7 лет со стартовой стоимостью контракта в 1,9 млрд рублей.

Согласно документам, планировались строительство новой железобетонной подпорной стенки набережной, замена деревянных подпорок на железные, обновление гранитной облицовки стен и другое.

Ранее мы сообщали о том, что сорванный ремонт крыши перевел учеников ДШИ №10 Петербурга на дистанционное обучение.

Фото: Piter.TV