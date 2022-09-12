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В Петербурге запретили капремонт набережной реки Мойки
Сегодня, 20:07
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В Петербурге запретили капремонт набережной реки Мойки

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Контракт, заключенный 17 июня между "Мостотрестом" и "Жилстроем", теперь не действителен.

Арбитражный суд Петербурга наложил запрет на капремонт левого берега набережной реки Мойки. Контракт, заключенный 17 июня между "Мостотрестом" и "Жилстроем", теперь не действителен, пишет "Фонтанка"

Конкурс на разработку проектной документации был проведен еще в 2016 году – начальная цена составила 4,97 млн рублей. Однако соответствующий электронный аукцион объявили только спустя 7 лет со стартовой стоимостью контракта в 1,9 млрд рублей. 

Согласно документам, планировались строительство новой железобетонной подпорной стенки набережной, замена деревянных подпорок на железные, обновление гранитной облицовки стен и другое. 

Ранее мы сообщали о том, что сорванный ремонт крыши перевел учеников ДШИ №10 Петербурга на дистанционное обучение.

Фото: Piter.TV

Теги: капремонт участка набережной мойки, набережная реки мойки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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