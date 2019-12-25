Сорванный ремонт крыши перевел учеников ДШИ №10 Петербурга на дистанционное обучение

В ДШИ №10 Выборгского района Петербурга подрядчик изменил сроки завершения ремонта крыши, из-за чего ученики переведены на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре сегодня, 12 сентября.
По данным ведомства, работы должны были проходить до 1 сентября, однако строители лишь демонтировали объект, а к ремонту так и не приступили.
Руководство учреждения расторгнет договор с компанией. На данный момент решается вопрос о внесении подрядчика в реестр недобросовестных исполнителей.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге на капремонт потратили 3,5 млрд рублей.
Фото: Комитет по культуре Петербурга
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