Сорванный ремонт крыши перевел учеников ДШИ №10 Петербурга на дистанционное обучение

Руководство учреждения расторгнет договор с компанией.

В ДШИ №10 Выборгского района Петербурга подрядчик изменил сроки завершения ремонта крыши, из-за чего ученики переведены на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре сегодня, 12 сентября.

По данным ведомства, работы должны были проходить до 1 сентября, однако строители лишь демонтировали объект, а к ремонту так и не приступили.

Руководство учреждения расторгнет договор с компанией. На данный момент решается вопрос о внесении подрядчика в реестр недобросовестных исполнителей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге на капремонт потратили 3,5 млрд рублей.

Фото: Комитет по культуре Петербурга