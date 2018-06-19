В ноябре камеры в Петербурге зафиксировали более 600 тысяч нарушений ПДД

В Северной столице функционирует 1291 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Более 600 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в ноябре. Такую информацию предоставил Комитет по информатизации и связи.

Большинство нарушений (84%) составили нарушения скоростного режима. Еще 5% – движение по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств, 4% – проезд на запрещающий сигнал светофора, 2% – пересечение стоп-линии, по 1% – движение по обочине, нарушение правил пользования ремнями безопасности.

В Северной столице функционирует 1291 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, из них 1247 стационарных комплексов и 44 передвижных комплекса.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Недавно стало известно, что в Петербурге в 2024 установят 23 новых комплекса фото- и видеофиксации, которые передают информацию о нарушениях правил парковки.

Фото: Piter.tv