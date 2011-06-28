В Петербурге на 46 детских площадках установили 385 камер

Планируется, что до конца года оснастят еще 66 площадок.

В текущем году в Петербурге системой видеонаблюдения оснастили 46 детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 сентября.

Было установлено 385 камер с видеоаналитикой и 40 динамиков оповещения при чрезвычайных ситуация. Планируется, что до конца года оснастят еще 66 площадок.

По условиям контракта камеры ввели в эксплуатацию только с августа.

Чаще всего выявляются случаи выгула собак на детских площадках и мусор. Особое значение имеет оперативное выявление фактов рекламы наркотических и психотропных веществ. После фиксации таких объявлений информация оперативно направляется в Наркоконтроль, правоохранительные органы, а объявления закрашиваются в течение нескольких часов. Станислав Казарин, вице-губернатор Петербурга

Эффективность системы уже прослеживается. Например, в июле на спортивной площадке на улице Наличной подростки сломали два тренажера. Видеокамеры оперативно установили личности злоумышленников. В марте на Бухарестской улице 10-летняя девочка, гулявшая со своей маленькой собачкой, подверглась нападению крупного пса без поводка и намордника. Это произошло рядом с детской площадкой, и инцидент попал в камеры видеонаблюдения. Владельца агрессивной собаки привлекли к ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

Ранее мы рассказывали о том, что инспекторам Гостехнадзора Петербурга помогает робот.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти