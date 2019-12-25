Советы прошлому "я": что бы петербуржцы изменили в своей жизни

Сорокалетние чаще всего советовали бы себе беречь здоровье и быть более решительными.

Согласно опросу сервиса SuperJob, петербуржцы старше 30 лет дали бы себе в прошлом советы, касающиеся образования, здоровья и уверенности в себе. Среди 50-летних наиболее популярной рекомендацией стало "продолжать в том же духе" (19%), а молодые участники, особенно 30-летние, ставят акцент на обучении (15%).

Сорокалетние чаще всего советовали бы себе беречь здоровье и быть более решительными. Также респонденты разного возраста отмечают важность создания накоплений и изменения профессии. Чем старше респонденты, тем чаще они упоминали важность самостоятельности и принятия решений без влияния окружающих.

По мере взросления участники чаще советовали избегать поспешных решений, делая акцент на финансовом планировании, уверенности в своих силах и более обдуманном подходе к выбору жизненного пути.

Ранее стало известно, что почти половина петербургских родителей выступают за запрет соцсетей для подростков до 16 лет.

Фото: pxhere