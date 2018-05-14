Риелтор рассказала жителям Петербурга, как защитить права арендатора

В документе необходимо указать сроки, поскольку бессрочный договор не является действительным.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперт по недвижимости Ольга Гущина рассказала, как защитить права арендатора квартиры.

Как отметила риелтор, в документе необходимо указать сроки, поскольку бессрочный договор не является действительным. Если это краткосрочная аренда, то тоже нужно добавить время действия договора.

Кроме того, при съеме жилья не менее важно провести опись имущества и приложить ее к договору. Если вы арендуете квартиру дистанционно, то рекомендуется сделать видеофиксацию того, как выглядел объект недвижимости на момент заселения. При обнаружении дефектов сразу сообщите об этом владельцу.

Помимо этого, бывают ситуации, когда человек выбирал квартиру по фотографиям, но оказалось, что кадры отличаются от реальности. В таком случае вновь лучше использовать видеофиксацию с датой и временем.

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