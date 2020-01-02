Специалисты рассказали, как выбрать сладкий подарок на Новый год

Приобретать наборы следует в в крупных торговых сетях или специализированных магазинах.

Эксперты Роскачества рассказали, как выбирать сладкие новогодние подарки.

Приобретать наборы следует в крупных торговых сетях или специализированных магазинах. В этих местах чаще продают подарки, которые собирали на самом производстве. В набор попадают сладости со схожим сроком годности. На сладком подарке должны быть указаны наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата, срок годности, содержание, состав и пищевая ценность.

В качественном подарке должны содержаться пряники, мягкий ирис, конфеты, вафли, зефир, мармелад, пастила. В составе не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), жиров, масел гидрогенизированных и натурального кофе.

Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки.

Видео: YouTube / Tasty