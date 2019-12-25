Врачи рассказали, как выбрать сладкий подарок для ребенка

Он не должен быть больше 250 граммов.

Вес детского новогоднего сладкого подарка не должен превышать 250 граммов, при выборе следует обращать внимание на срок годности конфет и отдавать предпочтение сладостям на фруктовой основе. Об этом РИА Новости рассказали врачи.

Если для детей покупается готовый подарок, то нужно обращать внимание на срок годности. Но можно собрать и подарок самим, туда можно положить мармелад, вафли, фруктовые батончики, 1-2 шоколадные конфеты.

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, лаборатория возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Мария Гмошинская уточнила, что шоколадные конфеты можно заменить на фруктовые батончики или сладости на основе сухофруктов.

В свою очередь врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат Медицинских наук Фатима Дзгоева отметила, что ребенка нужно приучать к правильным сладостям не с младенчества, а с внутриутробного периода. На вкусы будущего ребенка оказывает большое влияние питание матери, поэтому не стоит ругать детей за их неправильные пристрастия.

Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как принимать у себя Дед Мороза и Снегурочку/

Фото: pixabay