Роскачество: "Срок годности натурального майонеза не должен превышать трех недель"

Если на упаковке указан срок годности, превышающий полгода, то в составе майонеза находятся антиокислители и консерванты (Е202, Е211).

Эксперты "Роскачества" рассказали, как выбрать качественный майонез. А также специалисты сообщили, каких ингредиентов не должно быть в составе продукции.

Директор департамента исследований "Роскачества" Людмила Викулова отметила, что в магазине в первую очередь нужно посмотреть на условия хранения майонеза. Продукция должна находиться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при температуре не ниже нуля и не выше 18 градусов.

В составе на первых двух местах в составе должны находиться растительное масло и яйцо, так как именно эти ингредиенты занимают около 40 процентов от всего состава. Натуральный майонез может храниться не более двух-трех недель. В составе натурального продукта помимо масла и яиц могут находиться вода, сливки, молочный белок, соль, сахар, лимонный сок и эфирное масло горчицы. Если на упаковке указан срок годности, превышающий полгода, то в составе майонеза находятся антиокислители и консерванты (Е202, Е211). А вот содержание в майонезе крахмала, каротина, гуаровой и ксантановой камеди не должно пугать покупателей.

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