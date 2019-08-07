Роскачество: в сухих завтраках сахара в два раза больше нормы

Эксперты исследовали 14 наиболее популярных марок сухих завтраков. Продукцию оценивали по 50 показателям.

Специалисты Роскачества проверили готовые сухие завтраки и нашли в половине образцов повышенное содержание сахара. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Эксперты исследовали 14 наиболее популярных марок сухих завтраков. Продукцию исследовали по 50 показателям, эксперты проверили количество примесей, наличие пестицидов, бактерий кишечной палочки, количество витаминов. Особое внимание исследователи уделили количеству сахарозы, так как этот параметр позволяет сделать вывод о пользе готового завтрака и его полноценности, в том числе для детей.

Более чем в половине образцов массовая доля сахарозы превышала суточную норму сахара в два раза. Рекомендуемая доля – 22 грамма, в сухих завтраках обнаружили – 40 граммов.

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Видео: YouTube/ DG пищевое оборудование